AJALUGU Miks puhkevad sõjad?

Ukraina ja teistegi sõdade taustal tekib uuesti igivana küsimus, mis on kummitanud inimkonda aegade algusest peale: miks üldse sõjad puhkevad? Kas inimolend on tõesti nii vägivaldne, et ilma sõjata kuidagi ei saa ja rahuaeg saab olla vaid ajutise iseloomuga? See küsimus pole ju pelgalt teoreetiline – kui saaksime vastuseks «jah», siis leiaksime võtme ka edasiste sõdade ärahoidmiseks.