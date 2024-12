Hittsarja «Squid Game» kurnatud režissöör: tahaksin üksikule saarele põgeneda

Kuna Hwang Dong-hyuk on kahe esimese «Squid Game'i»​ hooaja kallal aktiivselt juba mitu aastat töötanud, on tal praeguseks enda sõnul sarjast täielikult kõrini, seda enam, et sarjast kujunes tõeline üllatushitt ning Netflixi jaoks on teine hooaeg eriliselt oluline. Hwang Dong-hyukile tekitas see tõsise vastutuskoorma.

Kui Lõuna-Korea saarel toimuvatest salajastest surmamängudest rääkiva sarja esimene hooaeg 2021. aastal ilmus, sai sellest ruttu Netflixi vaadatuim sari. Selle põhjal on loodud isegi tõsielusaade «Squid Game: The Challenge»​ ning videomäng «Squid Game: Unleashed»​.

Seriaali välja mõelnud ja loonud Hwang Dong-hyuki jaoks ei ole need aastat paraku kerged olnud. Ta on varem öelnud, et ainuüksi esimese hooaja tegemisel kaotas ta stressi pärast 8–9 hammast. Sellegipoolest otsustas ta Netflixile veel ühe «Squid Game'i»​ hooaja teha, sest talle pakuti selle eest palju raha ning ta tundis, et lugu ei ole veel lõpetatud.

Nüüd, vahetult enne teise hooaja ilmumist, on Hwang Dong-hyukil enda sõnul «Squid Game'ist»​ täielikult kõrini ning ta tahaks ära põgeneda saarele, kus talle Netflixist ei helistata. Režissöör ütles Varietyle, et ta on täielikult kurnatud.

«Mul on lihtsalt villand millegi loomisest, millegi promomisest. Ma ei suuda praegu ühelegi järgmisele projektile mõelda. Ma mõtlen praegu sellele, et saaks ainult kuskile üksikule saarele põgeneda ning nautida vaba aega, nii et Netflix ei saa mulle helistada,» kurtis naljaga filmitegija, kes on menusarja kahe hooaja tegemisest täielikult räsitud.

«Squid Game'i» teises hooajas kohtume uute mängijatega, kes võistlevad elu hinnaga meeletu rahasumma nimel. Foto: Netflix

Filmimees täpsustas, et ta ei pea üksiku saare all silmas «Squid Game'is»​ kujutatud saart, kus sajad raha nimel võistlevad inimesed mängude käigus surma saavad.

Teise hooaja ametlik kirjeldus selgitab: «Kolm aastat pärast Squid Game'i võitmist on Mängija 456 otsustanud leida mängu eest vastutavad inimesed ning nende korraldatud verespordile lõpp teha. Kasutades võidetud varandust, et jahti ellu viia, alustab Gi-hun kõige ilmselgemast juhtnöörist: ülikonnas mehest, kes metroojaamas ddakji'd mängib.»