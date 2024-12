Üksjagu üllatav ja samas sümpaatne kokkusattumus, et teatriaasta kõige külluslikumaks lavastuseks tituleeritud «Leviaatan» (lavastaja Lauri Lagle, Ekspeditsioon) ja kindlasti üks vaoshoitumaid, askeetlikumaid lavastusi «Vaal» tõukuvad, kumbki omal kombel, Hermann Melville’i romaanist «​Moby Dick». Üksiti on need kaks viimase aja kõige puudutavamad teatrielamused, õnneks omavahel täiesti võrreldamatud.