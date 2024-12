PILDID Nõnda jõudis Ukuaru muusikamaja esimene tornikarkass Rakverre

Hoone ehitaja, OÜ Revin Grupp objektijuht Ergo Rebane rääkis, et esimesena saabus kohale Kastani puiestee poolse ehk loodetorni terasprofiil. «Jaanuari alguses ehitame ümber tornikarkassi telgi, mille all katame selle puidu ja plekiga. Kogu töö toimub maas ehk tellingute pealt, mis ehitatakse karkassi ümber,» kirjeldas Rebane eesootavat tööprotsessi.

Torn valmib märtsi lõpuks, misjärel tõstetakse see ühekorraga kraanaga üles ja kinnitatakse. Seejärel hakatakse samal moel ehitama kirdetorni.

Multifunktsionaalse kolme saaliga muusikamaja keskmeks on ligikaudu 500 inimest mahutav kontserdisaal. Lisaks on hoones 120-kohaline kammersaal ja harjutamiseks mõeldud tantsusaal. Esimesele korrusele on kavandatud galerii, mis võimaldab tuua Rakverre väärikaid näitusi. Muusikamajas saab esitada nii suuremate koosseisudega kui ka kammerliku formaadiga kontserte, korraldada näitusi, arendada huvitegevust, pakkuda ruume tantsu- ning muusikakollektiividele jms.