Aeg on suureks kasvada! Kodumaine punkbänd Keskkool lõpetab tegevuse

Viiest loost koosnev «Palja silmaga nähtav» ei keskendu bändi sõnul millelegi spetsiifilisele ja iga laul on eelmisest täiesti erinev.

Esimene lugu seob ajaringi kokku ja on üks nende esimesena kirjutatud lauludest, mis kunagi salvestamisele ei jõudnud, aga teema on neljanda lauluga sama – põikpäise nikotiinisõltuvusega toimetulek, kumbki kirjutatud erinevas eluetapis.

Teine lugu on traagilis-meloodiline lahkuminekulaul, mis ei ole enam loogiline, sest loo peategelased läksid tagasi kokku.

Viimane lugu EP peal on vahva nelja-akordine halamine sellest, kui sa ei saa oma kodus häda teha ja kolmas laul, mis on nii lühike et sa jääd ilma, kui eemale vaatad, inspireeris hallitust kaanepildil oleva pasta peale kasvama.