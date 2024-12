Suri kultusbändi The Replacements kitarrist

​«Me mängisime talle tema «Live at the Turf Club» CD-d, ja ta lahkus meist kohe pärast seda, kui oli kuulanud tema enda versiooni laulust «Hillbilly Heaven» – üsna liigutav,» lisati avalduses.

Ameerika rockbänd The Replacements saavutas kultusbändi staatuse pärast selle asutamist 1979. aastal. Alguses koosnes bänd lauljast ja kitarristist Paul Westerbergist, kitarristist Bob Stinsonist, basskitarristist Tommy Stinsonist ja trummarist Chris Marsist, kes olid enamiku bändi tegevuse ajal selle liikmed. Bänd andis välja kaks punk rock albumit, enne kui liikus alternatiivroki suunas.

Enne bändiga liitumist töötas Dunlop majahoidja ja koristajana First Avenue'il, kuulsas Minneapolis'i kontserdipaigas, kus bänd oli andnud oma esimesed esinemised. Ta sai austuse osaliseks, kui tema auks loodi seinale pannoo, mis tähistab tema panust bändi ajaloosse.

Lõpuks alustas ta oma soolokarjääri, kuigi on väidetavalt öelnud: «Ma vihkan seda isiklikult. Ma eelistaksin seda, et saaksin lihtsalt kitarri mängida ja teised inimesed kaotaksid minu asemel raha.»

1993. aastal andis ta välja oma esimese sooloalbumi «The New Old Me», millele järgnes album «Times Like These» 1996. aastal. Väidetavalt oli ta inspireeritud Bruce Springsteenist, kes kiitis Dunlapi muusikat kui «sügavalt liigutavat ja emotsionaalset».