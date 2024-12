Coldplay laulja Chris Martin: vihake meid aga edasi!

47-aastane solist rääkis Rolling Stone'ile Briti bändi mainest. Kuigi Coldplay on üks maailma suurimaid bände, on neid tihti peetud sügavalt ebasümpaatseks nende kalduvuse tõttu sentimentaalsusesse. Martin tunnistas, et Coldplay on kogunud endale eriti palju vihkajaid viimase kümne aasta jooksul, kuid ta möönis, et kriitika pole tingimata põhjendamatu.

«See oleks kohutav, kui me elaksime ühiskonnas, kus igaüks peab sama asja armastama. Me oleme väga, väga lihtne, ohutu sihtmärk,» ütles ta Rolling Stone'ile.

«Me ei hakka vastu hammustama. Me oleme neli valget keskklassi meest Inglismaalt. Me väärime natuke seda, et meid sitaga loobitakse selle eest, mida meiesugused inimesed on teinud. On põhjus, miks me saame mängida üle kogu maailma, ja osa sellest pole tingimata väga hea,» nendib Martin.

«Kui ma räägin neist asjadest maailma rahu kohta, räägin ma ka enda sisemisest maailmast,» ütles ta. «See on igapäevane asi, mitte ennast vihata. Unusta ära välised kriitikud — need sisemisedki on olemas.»

Ta jätkas: «See on praegu meie missioon. Me püüame teadlikult kanda armastuse lippu kõrgel. Pole palju ansambleid, kes saavad seda filosoofiat nii paljudele inimestele tutvustada. Seetõttu me seda teeme.»

«​Yellow» laulja selgitas ka, et Coldplay üleskutse enesearmastusele on ka meeldetuletus talle endale. «Ma pean seda ka kuulma, et ma ei annaks alla, ei muutuks kibedaks ja ei hakkaks kõiki vihkama. Ma ei taha seda teha, aga see on nii ahvatlev,» ütles ta.

Oktoobris avaldas Coldplay oma viimase albumi nimega «Moon Music».

The Independent'i Louis Chilton andis Briti rockbändi kümnendale stuudioalbumile halastamatu ühe tähe, kutsudes seda banaalseks. Sama kriitilised olid ka teised arvustused, ehkki Coldplay maailmaturnee on saanud valdavalt positiivse tagasiside osaliseks.