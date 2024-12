ÜLLATAV PALJASTUS Oasise laulja avaldas oma lemmik jõululaulu

Liam Gallagher paljastas möödunud nädalal X-is oma lemmik jõululaulu. Paljud fännid nõustusid tema valikuga, kuid paljud olid ka üllatunud, kuna Liam on tuntud John Lennoni «War is Over» fänn, kuid näib, et muusik on oma arvamust muutnud. Ehkki tema ja Noel läksid kord jõulude ajal ühe vaidluse käigus peaaegu kaklema, et selgitada välja parim jõuluhooaja hitt.

Radio X-ile rääkides meenutas tema vend Noel juhtumit, kus ta valis Slade’i «Merry Christmas Everybody» parimaks jõululooks. «See muutus lõpuks vägivaldseks, kuna ta ütles, et John Lennoni lugu «War Is Over» on kõigi aegade parim jõululugu ja mina ütlesin, et see on Slade’i «Merry Christmas Everybody»,» ütles Noel. «See vaidlus muutus nii kuumaks, et inimesed pidid sekkuma ja ütlema: «Oota, mis te teete? Kas te hakkate jõululoo pärast kaklema?»»

Ta lisas: «Ma läheksin Slade’i eest seina äärde. Armastan seda bändi.»

Nüüd on Oasise laulja, kes valmistub järgmisel aastal oma venna Noeliga bändi kauaoodatud taasühinemiseks, aga meelt muutnud. Oma eelistust jagas ta ka X-is. «Kutt, mis on su lemmik jõululugu?» küsis üks fänn Liamilt.

««Last Christmas» [Whami poolt],» vastas ta oma lakoonilise otsekohesusega.

Hiljutisel esinemisel National Portrait Gallerys avaldas Noel, et nende ja Liami ema Peggy reageeris nende taasühinemise uudisele üsna leigelt. «Mu emal oli täiesti suva,» ütles ta The Sunile. «Kui me talle ütlesime, et me saame jälle kokku, ütles ta: «No, see on tore.» Ja see oli kõik.»

Noel ja Liam loodavad siiski, et Peggy jõuab nende suvistele staadionikontsertidele: «Püüame ta Dublini saada,» ütles Noel, viidates nende kontserdile Croke Parkis.