Rahvusvaheline lühifilmipäev Avasta Eesti ja maailma lühikeste lugude võlu: kust ja mida vaadata?

Viimased aastad on olnud Eesti lühivormidele viljakad nii kunstilise mitmekesisuse kui rahvusvahelise edu mõttes ning üheskoos on saavutatud mitu maamärki alates Oscari lühilistist ja tippfestivali kutsetest kuni silmapaistvate rahvusvaheliste müükideni. Lühifilmipäeva puhul vaatame, milliseid uusi ja vanu pärle peidavad kodumaiste ja rahvusvaheliste veebiplatvormide riiulid.