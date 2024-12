ŠOKK Robbie Williamsi filmilaul diskvalifitseeriti Oscaritelt. Miks?

Robbie Williamsi laul «Forbidden Road», mis kirjutati tema biograafilise filmi «Better Man» jaoks, on eemaldatud Oscari parima originaalloo lühinimekirjast. Laul ei ole enam ametlikul Ameerika Filmiakadeemia veebilehel selle aasta Oscarite lühinimekirjas ning Akadeemia muusikavaldkonna liikmed said täna hommikul kirja, milles teatatakse diskvalifikatsioonist. Kirjas selgitatakse, et «Forbidden Road» olevat «sisaldanud materjali olemasolevast laulust, mis ei olnud kirjutatud filmi «​Better Man» jaoks».

Kuigi kirjas ei nimetatud teist laulu, kinnitas Akadeemia esindaja, et see on 1973. aasta Jim Croce laul «I Got a Name», mille kirjutasid Charles Fox ja Norman Gimbel, ning mis valmis filmi «The Last American Hero» jaoks. Fox on ka üks kolmest Akadeemia muusikavaldkonna vastutavast juhist.

Oscari parima originaalloo kategooria puhul on ranget kvalifikatsioonireeglid, mis nõuavad, et laul sisaldaks sõnu ja muusikat, mis on «originaalsed ja kirjutatud spetsiaalselt filmi jaoks». Muusikaharu liikmetele saadetud kirjas öeldakse, et täidesaatev komitee vaatas materjalid läbi ning jõudis järeldusele, et «Forbidden Road» ei vasta neile kriteeriumidele.

«​Better Man» peaks jõudma valitud kinodesse jõulupühal. Filmi lavastas Michael Gracey ja Williams on filmis asendatud CGI šimpansiga, kellele Williams hääle annab.

Better Mani heliriba koosneb suuresti Williamsi erinevate hittide uusversioonidest, samas kui «Forbidden Road», mille Williams kirjutas koos Freddy Welleri ja Sacha Skarbekiga, oli ainus uus lugu. «Forbidden Road» nomineeriti hiljuti Kuldgloobusele parima originaalloo kategoorias.

Robbie Williams 2022. aastal Münchenis. Foto: DanielScharinger / babirad // SIPA