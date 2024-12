STAARIDE VAHEL KÄÄRIB Blake Lively kaebas oma «Ei iial enam» kaasnäitleja kohtusse

Blake Lively kaebas oma «​Ei iial enam» kaasstaari​ Justin Baldoni kohtusse seksuaalse ahistamise eest. Baldoni advokaat nimetas süüdistusi «valedeks, šokeerivateks ja tahtlikult sensatsioonilisteks».

«​Kõmutüdruku» näitleja, 37-aastane Lively kehastas filmis Lily Bloomi, kes sattus Colleen Hooveri 2016. aasta menuki ekraniseeringus vägivaldse mehe, Ryle Kincaidiga (keda mängis Baldoni) suhtesse. Kohtuasjas, mille sai kätte TMZ, väidab Lively, et Baldoni, kes oli ka «​Ei iial enam» režissöör, käitus viisil, mis tekitas talle «emotsionaalseid kannatusi».

Kohtuasjas on kirjas, et toimus kohtumine, kus osalesid Lively, tema abikaasa Ryan Reynolds, Baldoni ja nende advokaadid, et arutada Lively väiteid, teatab TMZ.

Justin Baldoni ja Blake Lively filmis «Ei iial enam». Foto: Nicole Rivelli/Sony Pictures via AP

Väidetavalt oli Lively'l mitu nõudmist, mida tuli täita, et staar üldse filmis kaasa lööks. Nende nõudmiste hulgas oli näiteks see, et talle ei näidataks paljastavaid videosid või pilte. Ka ei tohtinud viidata Baldoni väidetavale pornograafia sõltuvusele, seksuaalsetele vallutustele, näitlejate suguelunditele ega esitada küsimusi Lively kehakaalu kohta.

Lisaks sisaldasid nõudmised «mitte ühegi seksistseeni, oraalseksi stseeni või kaamera ees kujutatud orgasmide lisamist, mis ei kuulu algsesse stsenaariumi, mille Blake heaks kiitis, kui ta projekti vastu võttis», teatas TMZ. Väljaande andmetel kiitsid filmi levitajad, Sony Pictures, Lively nõudmised heaks. Kuid näitleja väidab kaebuses, et Baldoni alustas seejärel kampaaniat, et hävitada tema maine, sest Baldoni polnud nõudmistega päri.