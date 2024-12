Kulka sihtkapitalides tehtav töö määrab küllalt suures osas, milliseid heliteoseid kuuleme, milliseid raamatuid loeme, missugused teatrietendused, filmid või kunstiteosed publikuni jõuavad või millised on need spordivõistlused ja rahvakultuurisündmused, kus osaleda saame. Kultuurkapitalis tehtavatel otsustel on suur kultuuripoliitiline mõju.