Pühad veedetakse sagedasti ikka teleka ees, kas siis selleks, et miski piparkookide küpsetamise kõrval taustaks mängiks või siis sellepärast, et kõht on heast ja paremast juba niivõrd punnis, et ei viitsigi midagi muud eriti teha. Seepärast teeb Postimehe kultuuritoimetus ülevaate filmidest, mida Eesti telekanalite vahendusel pikkade pühade ajal jälgida.