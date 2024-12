TÄIELIK EBAÕNNESTUMINE «Zombielandi» näitleja paljastas rolli, mis rikkus ta karjääri

Dax Shepardi saates osaledes meenutas Eisenberg, kui halvasti võeti vastu tema roll, mis oleks pidanud temast hoopiski veel suurema staari tegema. «See film võeti väga halvasti vastu, samuti minu osatäitmine,» ütles Eisenberg. «Ma pole seda kunagi varem öelnud, ja see on natuke piinlik tunnistada, aga ma tõesti arvan, et see kahjustas minu karjääri tõeliselt, sest mind ei võetud pärast seda enam kuskil hästi vastu.»