Suri maailma kõige kuulsam loomast näitleja

Burt, viiemeetrine ja 700 kg kaaluv soolakrokodill, suri Austraalias asuvas krokodillide varjupaigas, kus ta elas alates 2008. aastast. Asutus teatas krokodilli lahkumisest Facebooki vahendusel: «Suure kurbusega teatame ikoonilise soolakrokodill Burti lahkumisest, kes oli ka «Krokodill Dundee» täht. Burt suri nädalavahetusel rahulikult, olles hinnanguliselt 90-aastane. See on ühe erakordse ajastu lõppu.»

Burti tegi maailma üheks kuulsaimaks roomajaks Peter Faimani lavastatud filmi «Krokodill Dundee» ülemaailmne edu, mis on siiani kõigi aegade suurima kassatuluga Austraalia film. Filmis reisib Ameerika ajakirjanik Sue Charlton (Linda Kozlowski) Austraalia kõnnumaale, et kohtuda kurikuulsa ekstsentrilise krokodilliküti Mick «Krokodill» Dundeega (Hogan). Dundee päästab naise krokodillirünnaku eest ning vastutasuks kutsub naine ta New Yorki, kus Dundee esimest korda kaasaegse elu keerukustega silmitsi seisab.