JÕULUD HAIGLAVOODIS Populaarse briti poistebändi liige sattus eluohtliku seisundiga haiglasse

Poistebändi The Wanted liige, 36-aastane Max George avaldas detsembri alguses, et veedab jõulud haiglas, sest tal on diagnoositud eluohtlik terviserike, mis nõuab kohest sekkumist, vahendab Independent. Nüüd on operatsioon küll möödas, kuid laulja tervisehädad pole sellegi poolest selja taga.