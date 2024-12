EEPILINE Christopher Nolani järgmine film toob ekraanile Vana-Kreeka eepose

Christopher Nolani järgmine filmiprojekt on Vana-Kreeka eepilise poeemi «Odüsseia» ekraniseering. Üks varase kirjanduse olulisemaid teoseid, «Odüsseia», omistatakse luuletajale Homerosele ja arvatakse, et see on kirjutatud 8. sajandil eKr. See on müütiline lugu Kreeka kangelasest Odysseusest, Ithaka kuningast, kes rändab koju pärast Trooja sõda.

Universal Studios teatas avalduses väljaandele The Hollywood Reporter, et Christopher Nolani järgmine film «Odüsseia» on müütiline märulieepos, mis on filmitud üle maailma kasutades täiesti uut IMAX-filmi tehnoloogiat. «Film toob Homerose suurteose esmakordselt IMAXi ekraanidele ja see jõuab kinodesse üle maailma 17. juulil 2026,» seisab stuudio avalduses.

Varem kinnitati, et filmis lööb kaasa silmapaistev näitlejate ansambel, kuhu kuuluvad Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Anne Hathaway ja Charlize Theron.

Zendaya ja Tom Holland peaksid mõlemad Christopher Nolani järgmises filmis kaasa lööma. Foto: Nils Jorgensen/Capital Pictures

See ei ole esimene kord, kui «Odüsseia» on ekraanile toodud. Kirk Douglas mängis Ulyssest (Odysseuse ladinakeelne nimi) Mario Camerini 1954. aasta filmis «Ulysses». Georges Méliès’ 1905. aasta lühike tummfilm «Salapärane saar» põhineb samuti «Odüsseia» stseenidel.

Eepiline poeem on inspireerinud ka mitmeid filme, mis on kohandanud kangelasloo erinevatesse aegadesse ja keskkondadesse, sealhulgas «Cold Mountain», «O Brother, Where Art Thou?» ja «Käsna-Kalle Kantpüksi film».

Selle aasta alguses vihjas Nolani kauaaegne produtsent ja abikaasa Emma Thomas tulevasele filmile ajakirjale Empire antud intervjuus. «Ma ütleksin, et see on väga põnev,» ütles ta. «See on hetk, kus võimalused on peaaegu piiramatud. Me pole veel praktilisi detaile kaaluma hakanud ega midagi sellist. Kuid «Oppenheimer» oli nii pööraselt edukas, et me tunneme, et meil on ainulaadne võimalus.»

Nolani 2023. aasta film «Oppenheimer», mis põhines tuumapommi leiutaja J. Robert Oppenheimeri elul, võitis seitse Oscarit, sealhulgas parima filmi, parima meespeaosatäitja ja parima režissööri auhinnad. See film oli ka režissööri kolmas enimteeninud teos pärast «Pimeduse rüütlit» ja «Pimeduse rüütli taastulekut».

Matt Damon, kes eeldatavasti lööb kaasa ka «Odüsseias», ja Cillian Murphy filmis «Oppenheimer»​. Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures/Melinda Sue Gordon