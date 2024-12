Kohus on otsustanud: tapmissüüdistusest Alec Baldwini vastu loobutakse lõplikult

Esmaspäeval teatas prokurör Kari Morrissey, et loobub apellatsioonist. Otsus tuli pärast seda, kui osariigi peaprokuröri büroo teatas, et neil ei ole kavatsust jätkata apellatsiooni menetlemisega, ütles Morrissey.

Baldwinile esitati tahtmatu tapmise süüdistus seoses operaator Halyna Hutchinsi surmaga 2021. aasta oktoobris. Eelmisel juulil toimunud kohtuprotsessil kavatses prokuratuur näidata, et Baldwin käitus hoolimatult ja kriminaalselt hooletult, kui ta lasi Colt .45 revolvrist, valmistudes ette stseeniks filmis «​Rust».

Kohtunik Mary Marlowe Sommer lõpetas kohtumõistmise aga kolmandal kohtuprotsessi päeval, kui sai teada, et prokuratuur ei olnud kaitse poolele üle andnud olulist tõendusmaterjali. Kohtunik kritiseeris teravalt juhtumi käsitlemist.

Baldwini advokaadid väitsid, et prokuratuur hoidis tõendeid tahtlikult tagasi, mis oleksid võinud aidata kaitset. Enne kohtuprotsessi katkestamist väitis kaitse, et näitlejana ei vastutanud Baldwin relvade ohutuse eest võtteplatsil ega saanud teada, et tema relv oli laetud päris kuuliga.

Pärast juhtumi lõpetamist väitis Morrissey, et kohtunikku eksitati kaitse poolt ning et kuulid polnud juhtumi vaatest olulised. Ta esitas eelmisel kuul apellatsiooni, millest ta tänaseks päevaks on loobunud. See tähendab, et Baldwini jaoks on juhtum lõpetatud.

«Otsus apellatsioonist loobuda on lõplik õigeksmõistmine Alec Baldwinile ja tema advokaatidele, kes on algusest peale väitnud, et see oli kirjeldamatu tragöödia, kuid Alec Baldwin ei sooritanud kuritegu,» ütlesid Baldwini advokaadid.