Blitzkrieg Bop Suur perekonnatüli seab punkmuusika pioneeride eluloofilmi ohtu

Raamat «I Slept With Joey Ramone» («Ma magasin Joey Ramone'iga»), mille autor on Mickey Leigh, pole kunagi Johnny Ramone'i lese Linda Cummings-Ramone'i heakskiitu saanud, mistõttu kaebas Cummings-Ramone Mickey Leigh' jaanuaris kohtusse, süüdistades teda Ramonesi filmi arendamises, mida ta algselt esitles kui Joey Ramone'i filmi. Ta väitis, et see kahjustaks bändi mainet ja seaks ohtu võimaluse, et kogu bändist ilmub autentne eluloofilm.