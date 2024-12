Õnnelik pääsemine: «Üksinda kodus» lavastaja meenutas vastikut kogemust Hollywoodi komöödialegendiga

Pole teada, kas Chase enda arust lihtsalt tegi Columbuse kulul lolli nalja või pani teda proovile, aga Columbuse asemel asus filmi lavastajatooli Jeremiah S. Chechnik. Columbus selgitas enda sõnul produtsent John Hughesile, et ta ei saa projektiga jätkata, sest ta ei suudaks Chevy Chase'iga head filmi teha ja veaks lihtsalt kõiki alt. Hughes oli selle otsuse osas mõistev ning saatis Columbusele juba järgmisel nädalavahetusel filmi «Üksinda kodus» stsenaariumi. Sellest kujunes tõeline kassahitt ning Columbus väntas sellele ka järje, kus Kevin McCallister on üksinda eksinud New Yorgis.

«Community»​ üks peaosatäitjatest Joel McHale on tunnistanud, et Chase üritas temaga korduvalt kakelda ning eriti häirivalt mõjusid Chase'i rassistlikud kommentaare mustanahalise kaasosatäitja Donald Gloveri kohta. Glover on öelnud: «Minu silmis võitles Chevy oma positsiooni pärast. Tõeline looja peab olema nõus sellega, et tema valitsemisaeg on läbi saanud. Sellist inimest ei saa aidata, kui ta muudkui viskleb. Aga ma tean, et kuskil tema sees on inimene - ta on isegi liiga inimlik.»