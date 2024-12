Alghind 110 eurot: «Soorebane» müüdi oksjonil maha

Eesti esimese disainmasti Soorebane vineerist makett valmis eskiisistaadiumis aastal 2017. Tol hetkel oli masti materjaliks valitud veel puit ja sellest tulenevalt on maketil nurgamasti proportsioonid teised kui valminud terasversioonil. Soorebane on Harku-Risti liini nurgamast, mis valmis aastal 2020 ja on esimene omasuguste seas. Lisaks Soorebasele Ristil on Elering püstitanud Tartumaal Tiksojale ka disainmasti Sookurg ja Mustvees kõrgub Sookureke.

Arhitektid Sille Pihlak ja Siim Tuksam asutasid arhitektuuripraksise PART ehk Practice for Architecture Research and Theory 2015. aastal. Disainmasti arhitektuurikonkurssi võit oli büroo esimene konkursivõit ja autoritel on väga hea meel, et muuseum soetas selle masti ja see jääb kõikidele nähtavaks.

EKA 110 kunstioksjoni iga teose müügist pool annetati EKA Noore kunstniku, Noore disaineri ja Noore tarbekunstniku preemiate fondi, mida haldab Eesti Kunstiakadeemia Sihtasutus. Teine pool teose tulust läks autorile. Kõigi oksjoni teoste alghind oli 110 eurot.

Eesti Arhitektuurimuuseumi püsinäituse «Elav Ruum. Sajand Eesti arhitektuuri» ajateljel on Soorebane üks 21. sajandi algust tähistavatest objektidest (proportsioonid sarnased vineerist maketiga). Ja püsinäituse Sõrmedega vaatamise osas on üks kombatavatest makettidest just Soorebane.

Disainmast Soorebane on pälvinud Euroopa Liidu kaasaegse arhitektuuri auhinna ehk Mies van der Rohe auhinna nominatsiooni (2022), Eestis tunnustati tööd Eesti Arhitektide Liidu preemiaga VÄIKE (2020), Ehitus 2021+ konkursil aasta ehitusprojekti auhinna nii rajatise kui ka digitaalse innovatsiooni projekti kategoorias (2020). Autorid pälvisid ka Eesti Kunstiakadeemia loomepreemia.

Eesti Arhitektuurimuuseum on sel aastal avatud 27., 28. ja 29. detsembril kell 11-18. Uuel, 2025. aastal, ootame teid taas 2. jaanuarist.