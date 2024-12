NÄDALA RAAMAT Rõngas sabaga raamat on ilus ja elus

«Nägite, keegi just tuiskas tulistvalu mööda, punased jõulukaunistustega dressid seljas. See oli härra Aeg, kes advendi ajal tempot tõstab ja kellega täiskasvanud vaevu sammu jaksavad pidada. Laste jaoks on aga jõuluootuse aeg nagu tõrges eesel, kes ei taha ega taha edasi liikuda – palu või pahanda, jõulud tunduvad ikka nii kaugel olevat.» Nii kirjutab Marju Kõivupuu oma vastilmunud raamatu eel-eelviimases loos aja suhtelisusest.