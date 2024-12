Juurikas. Minu elu viis: suur finaal

JÜRGEN LIGI: Mina tulin saatesse selleks, et lükata ümber konjuktuuriinstituudi direktori Peeter Raudsepa eksitavad väited Eesti majanduse allakäigu kohta. Eestlased pole kunagi varem nii rikkad olnud kui praegu. Ainus vaene Eesti vabariigis olen mina. Mul on arvel 3 eurot ja 40 senti. Selle summaga pean palgapäevani välja venitama. Samas töömehed, kes mulle maja ehitavad, on kerkinud Eesti rikaste edetabelis top 10-sse. Samuti annan resoluutse vastulöögi Anvar Samostile ja tema käsilastele, kes valetavad avalikult, et riigieelarve on läbipaistmatu. Palun väga, riigieelarve on siin, minu käes. Vaadake! Veenduge oma silmaga. Öelge ausalt, kas riigieelarve on läbipaistmatu?