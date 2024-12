«It’s A Wonderful Life’i» läbikukkumine tähendas aga ka seda, et teised stuudiod hakkasid kahtlema Capra võimes toota rahaliselt tulusaid ning kunstiliselt väärtuslikke filme. Ebaõnnestunud jõulufilm suudeti tegijate poolt nii hästi unustada, et keegi ei taibanud isegi selle aurtoriõigusi uuendada. Need aegusid 1974. aastal ja filmis sai vabavara.