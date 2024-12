Aastavahetus teleri saatel Mõttega vaatamiseks ja rõõmsaks taustaks

Kui veel paar aastat tagasi oli üpriski populaarne korraldada teleekraanil suuri pidusid, kus teletegijad, prominendid ja muidu glamuursed inimesed kokku tulid, esines bänd ning üheskoos telekavas järgmisi saateid, filme ja üritusi välja hõigati, siis juba mitu aastat on aastavahetusel selliste saadete koha pealt täielik vaikus olnud. Selle võib arvatavasti ajada nii leige vaatajahuvi kui ka majandusseisu kaela, sest nii, nagu inimestel pole raha, et suurtel pidudel käia ning pigem istutakse kodus teleka ees, süüakse seitset sorti kala ja juuakse odavat šampust, pole ka telekanalitel naljalt raha, et aastat üleüldise metsiku peoga ära saata.