KULTUURIS KUUM Mida teha, kui jaks saab otsa? ehk Loojad küsitlevad loojaid

Seda on näidanud Postimehe kultuuritoimetuse taskuhääling «Kultuuris kuum», kus mina ja Tuuli Põhjakas võtame vaheldumisi tunnikese tööpäevast, et vestelda mõne kultuuritegelasega. Suve lõpus jõudsime sajanda saateni. Külaliste spekter on läbi aastate olnud lai, ulatudes tippsportlasest Kelly Sildarust president Toomas Hendrik Ilveseni.