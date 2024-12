36 aastat keelatud olnud raamat naaseb raamatupoodidesse

Salman Rushdie romaan «Saatanlikud värsid», mis on inspireeritud prohvet Muhammadi elust, on maailmas pikka aega olnud sõnavabaduse üle käiva terava arutelu keskpunktis, kui Iraani toona kõrgeim liider, ajatolla Khomeini, pani välja preemia Rushdie tapmiseks, väites, et teos sisaldab jumalateotust. Raamat keelati Indias 1988. aastal Rajiv Gandhi valitsuse poolt pärast seda, kui selle sisu tõttu puhkesid rahutused.

«Saatanlike värsside» naasmine India raamatupoodidesse ei ole siiski seotud sõnavabaduse või laienenud õigustega, vaid kadunud dokumentidega. Algset valitsuse määrust, mis keelustas raamatu impordi, ei ole lihtsalt India keerulises bürokraatialabürindis üles leitud, mis on viinud selle tühistamiseni. Eelmisel kuul otsustas Delhi kõrge kohus, et neil ei ole muud võimalust, kui eeldada, et sellist dokumenti ei eksisteerigi.

Raamatupood New Delhis, Bahrisons Booksellers, teatas raamatu saadavusest sotsiaalmeedia platvormil X. ««Saatanlikud värsid» on nüüd saadaval,» seisab postituses. Poe juhataja, kes keeldus oma nime avaldamast, ütles siiski, et müük «on olnud väga hea», vaatamata sellele, et raamatu hind on 1999 ruupiat (umbes 19 naela), mis on India standardite järgi üsna kõrge. «Meie varud on otsa saamas,» ütles ta neljapäeval.