Keanu Reeves avaldas põhjuse, miks ta ei pruugi rohkem John Wickiks kehastuda

Paljud fännid ootavad sellegipoolest Keanu Reevesi naasmist John Wicki rolli. Pärast ülieduka «John Wick 4» väljatulekut kuulutas stuudio Lionsgate, et plaanib teha seeria viiendat osa, olgugi et John Wick neljanda filmi lõpus hukkub.

Stuudio ei selgitanud, millisesse suunda võiks märuliseeria liikuda pärast seda, kui Wickiga on juba tehtud kibemagus hüvastijätt.

Märulistaar Keanu Reeves ütles hiljutises intervjuus, et ühel põhjusel ei pruugi ta siiski uuesti kartmatuks palgamõrvariks kehastuda.

Leinav võitleja John Wick on kuritegeliku allmaailma kõige ohtlikum element.

Hiljuti CBS Newsiga rääkides teatas Reeves, et ta oleks emotsionaalselt valmis viiendas «John Wicki»​ filmis peaosa mängima, kuid ta ei pruugi selleks lihtsalt füüsiliselt võimeline olla.

«Iial ei maksa öelda iial. Mu põlved ütlevad praegu, et ma ei suuda veel ühte «John Wicki»​ teha. Südames on mul soov olemas, aga ma lihtsalt ei tea, kas mu põlved seda suudavad,» tõdes Reeves.​

Sellega andis märulistaar ühtlasi mõista, et järjest nelja «John Wicki»​ tegemine on talle füüsiliselt kurnav olnud ning tal ei pruugi enam piisavalt hea vorm olla.

Keanu Reeves on juba 60-aastane ning igas «John Wickis»​ on suur osa keerulistest kaskadööri- ning relvatrikkidest tema õlgadel.

Reeves on selle tegelase kehastamiseks läbinud raskeid treeninguid ning näidanud märulistseenides oma uskumatut sitkust, kuid nüüd tunnistas näitleja, et senised neli filmi on tema jõuvarud ammendanud, vähemalt mis puudutab ta jalgu.