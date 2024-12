Masinad maalivad: ilmuma hakkas maailma esimene tehisaru-kunstiajakiri

The AI Art Magazine'i veebileht märgib, et ajakiri «tähistab inimloovuse ja intelligentsete masinate sulandumist. See külmutab käegakatsutavas trükiformaadis praeguse hetke kunstiloos, kui tehisaru areneb kiiresti.»

Hamburgis asuv loovstuudio polardots.studio ja raamatu «The Age of Data: Embracing Algorithms in Art & Design» autor Christoph Grünberger aitasid põhiliselt seda projekti käima lükata, vahendab ARTnews.

«Ajakiri esitleb tähelepanuväärseid teoseid ja kaasnevaid esseesid, mis seavad standardi tänapäevasele tehisaru loodud kunstile, alates üllatavatest visuaalsetest eksperimentidest kuni kontseptuaalselt viimistletud teosteni, mis nihutavad selle kiiresti areneva valdkonna piire,» öeldi projekti avalduses.

«Ajakiri paljastab, mis juhtub, kui inimesed ja masinad loovad koos. Me avame uksed pärani lahti ja usume, et sellest saab suur pidu – astu sisse ja tantsime,» kutsuvad ajakirja tegijad.

The AI Art Magazine ✨

get your copy here!

worldwide shipping ✈️https://t.co/z7MOpfJLeo pic.twitter.com/w8ImcXjgWw — Emi Kusano🌠 (@ emikusano ) December 27, 2024

Ajakiri maksab 22 eurot. Brauner selgitas, et seda rahastatakse iseseisvalt, et tagada «toimetuslik sõltumatus ja loominguline vabadus. «Kuigi meie esimene number on reklaamivaba, oleme loonud sisukaid partnerlusi toetajatega, kes said oma klientidele kohandatud väljaanded.»

Esimese numbri kaanel on Jaapani tehisarukunstniku Emi Kusano teos, kes ühtlasi räägib oma loomingust intervjuus. Ajakirjas on ka «kureeritud galerii» 50 tööga, mis valiti rahvusvahelise avatud konkursi kaudu. Žüriis olid teiste seas Mehhiko graafiline disainer Adriana Mora ja tehisaru poolt loodud žüriiliige Xiaomi.

Mitme valitud teosega on kaasas esseed, mille on kirjutanud žürii liikmed. Näiteks Ameerika graafilise disaineri David Carsoni panus pealkirjaga «Kui keegi annab masinale käsu, kas see inimene on siis kunstnik?» keskendub USA kunstniku Kevin Eshericki teosele «Somewhere in Michigan» ja «näitab sügavust kriitilises käsitluses, mida püüame edendada,» ütles Brauner.