KARMID SÕNAD Ridley Scotti kriitika vihastas välja Malta poliitilise eliidi

Scott kirjeldas Maltat, kus ta on kolmel korral filme teinud, kui arhitektuuri aaretehoidlat, kuid nentis siiski, et ei soovitaks kellelgi sinna puhkusele minna. Ta lisas: «Ma ei läheks sinna puhkusele. Kuid näete, arhitektuur ulatub keskaegsest renessansini ja see on hea, see on suurepärane.»