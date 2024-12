JAZZ 5000 palun: uued stipendiumid lasevad noortel talentidel heliseda

Kontserdil esines trio, kus lisaks stipendiaatidele lõi kaasa kontrabassimängija Lota-Loviisa Rohtla ja viimaseks looks liitus trioga ka Jaak Sooäär. Jaak Sooääre nimelise stipendiumi algatas tänavu sügisel Kultuuripartnerluse SA. Selle suurus on 5000 EUR ja seda rahastas ettevõtja Olav Miil.

Lisanne Pappel lõpetanud Heino Elleri nimelise muusikakooli rütmimuusika klaveri erialal. Alates 2023. aastast omandab ta jazz-klaveri bakalaureusekraadi Amsterdami konservatooriumis. Lisanne Pappel on pianist Sandra Eowyn Karu debüütalbumil «Handle with Care» ning Miina Rikka debüütalbumil «Päikesekollane». Ta on esinenud erinevate koosseisudega Tudengijazzil ning osalenud Jazzkaare linnaruumiprojektis. Lisaks musitseerib ta Living Room Quinteti ja Duo Tundmuse koosseisus.

Marcus Tuul on Tartust pärit kitarrist. Ta lõpetas 2023. aasta kevadel Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia. Eestis on tema juhendajad olnud Karl Laanekask, Andre Maaker ja Marek Talts. Lisaks on ta end täiendanud Erasmus+ programmi raames Helsingis Metropolia Ülikoolis Jere Haakana käe all õppides. 2024. aasta sügisest omandab ta magistrikraadi Hollandis Haagi Kuninglikus Konservatooriumis. Tuul on tegutsenud koosseisudes Ingrid Rabi Group, peobänd Välk, Ingra, Anna Lea Haamer Quintet, Living Room Quintet ja Any Key Trio, kellega salvestas 2022. aastal omaloomingulise EP. Marcus Tuul pälvis 2023. aastal Viljandi kitarrifestivalil Tiit Pauluse nimelise noore kitarrimängija preemia.