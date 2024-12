Viis inimest said süüdistuse seoses One Directioni liikme surmaga

Viiele inimesele on esitatud süüdistus endise One Directioni liikme, Liam Payne'i surmaga seoses. Payne oli surres 31-aastane.

Kohaliku ajalehe Infobae andmetel on Nores üks kolmest inimesest, keda süüdistatakse ettevaatamatusest surma põhjustamises. Süüdistuse said ka hotelli vastuvõtujuht Esteban Grassi ja turvajuht Gilda Martin. Neid ei hoita väidetavalt vahi all, kuid neil on keelatud Argentinast lahkuda.