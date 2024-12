PIDU JA PILLERKAAR Kuhu minna vastu võtma 2025. aastat?

«Karmi pakase peletamiseks sõidab meile Eesti lõunaosariikidest külla the one and only HMP ehk Halva Muusika Pidu ehk Kristina ja Rassel (musiemoji). Saabuvad üldse mitte nii salaja kui laine ja otseloomulikult seepärast, et... Happy New Year, Happy New Year, may we all... (Yes. We. May!) Ja no võib küll olla, et stars are blind, sest nad ei näe, et all I really, really DID want for Christmas was you (sama nagu last Christmas, aga... OK, sellest mustrist peaks nüüd väljuma), aga praegu on nii, et suva see achy breaky heart ja kui ma ikka tahan, siis @2025 i'm gonna do it all over again ja I will fall in love with an alien, will get jiggy with it, will walk those 1000 f***ing miles if I could just see you ja ootan, et you better call me maybe, baby, sest et I do I do I do still believe in love after love,» kirjeldab lokaal SUHE ise oma üritust.