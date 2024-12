ŠOKK John Lennoni poeg paljastas eluohtliku diagnoosi ja sattus erakorraliselt operatsioonilauale

Julian Lennon on Inglise muusik, fotograaf, kirjanik ja filantroop. Ta on ansambli The Beatles liikme John Lennoni ja tema esimese naise Cynthia poeg, kes sai oma nime isapoolse vanaema Julia Lennoni järgi. Julian on olnud inspiratsiooniks kolmele The Beatlesi laulule: «Lucy in the Sky with Diamonds» (1967), «Hey Jude» (1968) ja «Good Night» (1968). Tema vanemad lahutasid 1968. aastal pärast seda, kui tema isa alustas afääri Yoko Onoga.