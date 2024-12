TÜLIKIRVES KAHE RIIGI VAHEL Iirlastelt näpatud ajalooline suurtükk tahab koju tagasi

Haruldane suurtükk, mille väidetavalt smugeldasid Suurbritannia aardejahimehed Iiri vetest välja ja mille soetas Tower of Londoni ametnik olematu hinnaga, oli Suurbritannia ja Iiri ametnike vahel kümnendeid kestnud vaidluse keskmes, ilmneb hiljuti avaldatud dokumentidest.

Iiri ametnikud on teinud ulatuslikke jõupingutusi, et veenda Suurbritannia ametivõime suurtükki tagastama pärast seda, kui nad väitsid, et need olid illegaalsetest smugeldatud Waterfordi laevavrakkist ja müüdud Tower of Londonile.

Iiri ametivõimud alustasid väidetavalt suurtüki päritolu uurimist – öeldi, et igaühe hind oli 1990. aastatel vähemalt 30 000 naela – pärast seda, kui Iiri ajalehtedes Sunday Press ja Times ilmusid sellekohased uudised. Need väljaanded väitsid, et suurtükk oli smugeldanud Iiri vetest välja, enne kui need müüdi Essexi metallitöökohas hinnaga 3 250 naela Toweri kõrgemale ametnikule, kes ei küsinud, kust need pärinevad.

Suurtükk eemaldati väidetavalt 1970. aastate alguses laevavrakkist Iiri kagurannikul, Tramore lahe lähistel Metal Mani navigeerimismärgi juures. Seda vastavalt Iiri rahvusarhiivides Dublinis leitud dokumentidele, mida kajastas PA Media. Need pandi seejärel vaatamisväärsustena välja Royal Armouries’s ja Tower of Londonis, ilma, et näituse juures oleks kordagi viidatud Iirimaale.

Hiljuti avaldatud dokumendid näitavad, et Iiri ametnikud Iiri Rahvusmuuseumist ja välisministeeriumist ning riigi peaprokurör soovisid korduvalt suurtüki tagastamist. Dokumendid näitavad ka, et Royal Armouries ütles, et soovisid vaidluse lahendada, osaliselt mure tõttu, et suurtükk võiks sattuda IRA sihtmärgiks, ja väljendades hirmu, et täiendav kajastus võib jälle sihikule võtta Toweri või selle ametnikud.

Iiri Mereinstituut ütles Towerile, et müügi käigus on rikutud nii Iiri kui ka Inglismaa seadust, kuna suurtükkidest teatamine ametlikule asutusele, kes registreerib oluliste esemete andmed, oli tegemata.