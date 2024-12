ARVUSTUS Riho Sibula elulooraamat «Kuulaps» ehk kuidas jääda iseendaks

Raamatu koostajad on soome rokimees ja estofiil Harri Rinne ja luuletaja Vladislav Koržets. Nagu nad eessõnas kirjutavad, muutus raamatu kontseptsioon selle loomise ajal põhjalikult, ja mulle tundub, et see on raamatule ainult kasuks tulnud. Esialgne eesmärk, koostada Sibula mälestusraamat juba tema esimeseks surma-aastapäevaks tundub õilsa, kuid kergemeelsena. Tegevusele kulutatud aeg ja tulemuse kvaliteet on enamasti omavahel selgelt seotud. Aga mälestuste kogumist ei tohi lasta ka liiga kaugele minevikku vajuda, sest need lihtsalt muutuvad ja lõpuks kustuvad. Niimoodi võiks öelda, et raamatu koostajad on kahe aastaga saavutanud optimaalse tulemuse.