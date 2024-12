TALVINE VALIK Kuula, millist muusikat kuulab dirigent ja helilooja Kristjan Järvi

«Sukeldu transtsendentsesse helimaastikku, kus ebamaine kohtub filmiliku fantaasiaga. Nordic Ecapses on playlist, mis on saanud nime mu sooloalbumi järgi. Siin hägustuvad piirid klassikalise, elektroonilise ja eksperimentaalse žanri vahel. See piire trotsivaid artiste, nagu Max Richter, Francesco Tristano, NÖEP, Kerli, Robot Koch ja Elina Nechayeva, esitlev helindite kogum on teekond läbi atmosfääriliste meloodiate ja emotsionaalsete rütmide,» kirjutab Kristjan Järvi ise oma talvise esitusloendi kohta.