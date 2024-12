ERSO ees on Neeme Järvi.

Maestro Neeme Järvi on tulihingeliselt vastu, et Estonia kõrvale ehitataks uus saal. Samas on ta ka väga kriitiline Eesti riigis otsustajate suunal, sest ta ei saa absoluutselt aru, miks senini pole Eesti Riiklikul Sümfooniaorkestril oma ruume – ei kontserdisaali ega ka normaalse töötingimustega harjutusruumi.