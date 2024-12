Anthony Hopkins meenutas täis peaga sõitmist: mõistsin siis, et vajan abi

​Walesist pärit näitleja ütles, et otsustas alkoholiga lõpparve teha 29. detsembril 1975, olles «umbjoobes».

Hopkins lisas, et ta sai aru, et peab joomise järele jätma, kui tal hakkasid tekkima mäluaugud ja ta otsustas purjus peaga autorooli ronida.

Täna 87-aastaseks saav Hopkins rääkis, et pärast seda eluohtlikku õhtut hakkas ta otsima abi «temasugustele inimestele».​ Ta helistas selliste inimeste rühmale ja pole sellest saati pidanud jooma.

See oli Hopkinsi jaoks õnnestunud otsus. ​Port Talbotis sündinud staar võitis esmalt parima meesnäitleja Oscari filmi «Voonakeste vaikimine» eest 90ndate alguses ning draama «Isa» eest 30 aastat hiljem.

Instagram videos rõõmustas näitleja, et pärast kaineks saamist on tal olnud «imeline elu»​. Hopkins kinnitas heatujuliselt, et ta saab näitlejana jätkuvalt tööd.​

Filmitäht tõdes, et joomise ajal tuli ette ka lõbusaid hetki, kuid ühel hetkel jõudis talle pärale, et ta on väga suures hädas. Kaineks saades tabas teda võimas äratundmine, et ta ei ole sugugi unikaalne.

Hopkins kasutas ühtlasi võimalust, et julgustada teisigi abi otsima, kes peaks seda vajama.

«Lõbutsemine on imeline, klaasike on okei. Aga kui sul on probleem alkoholiga, on abi olemas,» kinnitas ta oma jälgijatele. Ta märkis optimistlikult, et tugi on telefonikõne kaugusel.

Peaaegu pool sajandit kaine püsinud Hopkins on palju rääkinud oma alkoholismist.

Anthony Hopkins kehastas hiljutises filmis «Üks elu» Nicholas Wintonit – meest, kes noorena Teise maailmasõja päevil päästis Tšehhist ligi 700 surmasuus last. Foto: Filmikaader

2018. aastal astus ta California Ülikooli tudnegite ette ning tunnistas, et noorena oli temaga äärmiselt raske töötada, sest ta oli pidevalt raskes pohmellis.

Pöördepunkt tema elus saabus siis, kui ta rääkis 1975. aastal ühe naisega Anonüümsetest Alkohoolikutest, kes tema käest küsis: «Miks sa lihtsalt Jumalat ei usalda?».

Samuti on Hopkins varemgi kaine sünnipäeva puhul Instagrami video teinud. 2022. aastal jagatud videos meenutas näitleja, et ta oli keerulises olukorras, meeleheitel ja ilmselt ei olnud tal enam kaua elada jäänud.

«Ma juhtumisi lihtsalt võtsin ühel päeval omaks, et minuga on midagi väga valesti,» meenutas näitleja kaks aastat tagasi, tähistades 47. kainet sünnipäeva.