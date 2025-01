MEELETU HUVI Ülipopulaarne «Squid Game»​ purustas Netflixi vaatajarekordi

See arv püstitab uue rekordi Netflixi jaoks, ületades hõlpsasti ühe nädala vaatajarekordi, mille seadis 2022. aastal sari «​Wednesday» (50,1 miljonit vaatajat). Samuti paigutab see «​Squid Game’i» teise hooaja Netflixi mitte-ingliskeelsete saadete kõigi aegade esikümnesse, kus see asetub 7. kohale.

Sarja teise hooaja stsenarist, režissöör ja tegevprodutsent on Hwang Dong-hyuk, kes ütles 2022. aastal Tudumile antud intervjuus teise hooaja kohta järgmist: «Kindlasti on palju survet, et teha teine hooaeg veelgi parem kui esimene. Ma tean, et erinevad fännid ja vaatajaskonnad on sarja väga nautinud, kuid me keskendume sellele, kuidas muuta see kogu maailma publikule veelgi põnevamaks.»