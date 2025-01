Suri Tallinnfilmi legend ja dubleerija Luule Žavoronok

Vanadaam ise laiutab selle fenomeni peale käsi: mis imeasi see küll on, et tema nimi ikka ja jälle sellise reaktsiooni põhjustab. Ja on veidi pahane, ehkki lagistab samal ajal naerda. Oma nime pani ta kõige lõppu ju seepärast, et pidas kolleegide tööd enda omast tähtsamaks. Aga võta näpust! Nüüd nimekirja esimest otsa ei mäletata. Ja löö või maha, kuid kõigil on meeles just see viimane: Žavoronok.