SENSUAALNE Lavastaja tunnistab: üks erootilise põneviku seksikamaid stseene on inspireeritud päriselust

Õige varsti Eesti kinodesse jõudvas filmis kehastab Nicole ​Kidman tegevjuhti nimega Romy, kes riskib oma pere ja karjääriga, et alustada kirglikku armusuhet endast palju noorema praktikandi Samueliga (Harris Dickinson).

Filmi alguses, kui Samuel kohtub esimest korda Romyga, lähevad nad pärast tööd koos jooma. Samal ajal, kui Romy räägib oma kolleegidega, toob ettekandja lauale klaasi piima. Alguses segaduses, tabab Romy siiski ära, et just Samuel on joogi tellijaks. Seejärel joob ta piima ära.

Rääkides stseenist hiljutises intervjuus W Magazine'ile, paljastas 49-aastane Reijn, et see sama asi juhtus tegelikult temaga juba aastaid tagasi. Lavastaja meenutas: «Olin kolmekümnendates, kui läksin pärast üht oma lavastuse läbimängu välja jooke jooma. Baaris saatis kuulus Belgia näitleja, kes oli kõvasti noorem kui mina ise, mulle klaasi piima.»

«Ma jõin selle ära ja ta lihtsalt kõndis välja,» ütles ta. «Mõtlesin: «Kust ta võttis sellise julguse?» Ma arvasin, et see oli väga sensuaalne asi, mida teha. Aga ma mõtlesin ka, et see oli väga naljakas.»

Intervjuus lahkas Reijn ka vanusevahega suhteid laiemalt. «Kui me näeme filmi, kus meesnäitleja on sama vana kui naisnäitleja, peame seda imelikuks. Mis on hullumeelne. See peaks olema täiesti normaliseeritud, et vanusevahed vahetuvad ja et naistel on suhted erinevas vanuses,» selgitas ta.

Varem sel kuul rääkis 58-aastane Kidman, kes sai Kuldgloobuse nominatsiooni oma Romy rolli eest, et tihti heidetakse naised teatud karjäärihetkel ja teatud vanusesse jõudes kõrvale, sest neid ei nähta enam kui seksuaalseid olendeid.

«On tõeliselt ilus olla selles mõttes nähtud,» ütles ta, lisades, et hetkest, kui ta stsenaariumi luges, mõtles ta, et see on hääl, mida ma pole kuuldud.