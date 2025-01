Praegu on OpenAI algsest MTÜ mudelist juba kaugel ja saab palju kriitikat. Kuigi selles nimes on sõna «avatud» (open), on siiski tegemist eraomanduses oleva tootega. Ainus võimalus osaleda on maksta. Viimase aasta jooksul on Open­AI kõrvale tõusnud Google, kelle mudelid on peaaegu samal tasemel. Lisaks on veel Amazoni alla kuuluv Anth­ropic, Microsofti Copilot ja natuke teistest erinev Meta.