KUNST JA POPP Möllaku õues või sõda, komm teeb oma ikka ära

Kunst on selline huvitav asi, et peab pidevat võitlust eluga. Ikka räägitakse selle elule lähenemisest või elust kaugenemisest. Vahel öeldakse kunsti olevat suurema kui elu, vahel väiksema (kui leitakse mõni eluolukord olevat nii kummaline, et tegevat pika puuga kunstile ära), vahel ehk ka võrdne (siis vist ei tunta üksteise tegemiste vastu mingit huvi).