Rahvas naudib, poliitikud laidavad: Draamateatri identiteedikabaree kutsus esile vastakaid arvamusi

Seda, et üritust pea et jumaldatakse, näitab nii see, et Draamateatri identiteedikabaree tegi ajalugu juba enne esietendust, kui kõik piletid vaid loetud minutitega välja müüdi, kui ka tõsiasi, et tuhanded vaatajad üle Eesti aastavahetuse puhul telerite ette olid naelutatud, et välja müüdud sõust osa saada.