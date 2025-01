Robert Linna lisab, et «Aurora» filmis osalemine tähendab tema jaoks eelkõige režissööride poolset usaldust. «Ju ma olen teinud elus midagi õigesti kui mind valitakse kristliku bändi laulja rolli. Nali naljaks, on igal juhul suur au niivõrd andekate inimeste seltskonnas olla ja anda oma panus sellesse. «Tõeline valgus» räägib valguse poole pürgimisest. Vahet pole, millised kellegi religioossed eelistused on, kõik vaev siin elus on võimalik seljatada kui uskuda armastusse,» ütleb Robert Linna.