Suri «Shreki»​ filmi inspireerinud eesel

Miniatuurne eesel Perry, keda kasutati Eddie Murphy kehastatud eesli tegelaskuju modelleerimiseks filmis «Shrek»​, eutaneeriti neljapäeval pärast seda, kui Perry oli juba mõnda aega võidelnud valuliku haigusega. Perry oli 30-aastane.

Perry hooldaja, Jenny Kiratli ütles väljaandele Palo Alto Online, et Perry kannatas laminiidi ehk hobuseküünise haiguse all, mis põhjustas talle kohutavat valu. Tal oli ka häire vasakus tagajalas, mis tegi talle selle jäseme kasutamise valulikuks. Ta hoidis seda sageli üles tõstetuna, mis lisas täiendavat koormust tema paremale küljele.

«Ta oli selgelt valudes ja talle manustati palju valuvaigisteid. Tema juures olid kogu päeva jooksul hooldajad, kes lihtsalt jälgisid ja lootsid, et midagi paraneb,» ütles Kiratli.

«Perry viimastel nädalatel viibisid hooldajad temaga karjamaal palju tunde, silitades teda, kallistades teda, lauldes talle ja rääkides talle, et ta on ja jääb alati armastatuks,» ütles Kiratli. «Me kõik oleme õnnistatud, et oleme teda tundnud, ja me ei unusta teda kunagi.»

Perry surm oli rahulik. «Ta polnud kordagi üksi ja rohkem kui tosin hooldajat olid tema juures, kui ta suri,» lisas Kiratli. Pärast eutanaasia teostamist viibis ta veel mitu tundi karjamaal, et tema sõbrad April ja Buddy saaksid samuti mõista, et nende kaaslane on lahkunud.

Eesel ja Shrek Foto: Reuters

Kiratli kirjeldas Perryt kui elavat ja naljakat, väga lugupidavat looma, kes püüdis loomapargi külastajaid aeg-ajalt tagumikust ampsata. Veel neljapäeva hommikul mängis ta. Tema mänguline isiksus ja aastakümnete pikkune külastajate meelelahutamine on teinud temast armsa kohaliku kuulsuse, kusjuures Palo Alto linnapea Greer Stone ja teised aukohalolijad kogunesid Bol Parki mullu juunis, et tähistada Perry 30. sünnipäeva. Linn andis ka eelmisel aastal 10 000 dollarit Perry meditsiiniliste kulude katmiseks.

Lisaks loomapargi külastajate rõõmustamisele oli Perry kõige tuntum selle poolest, et inspireeris Eesli tegelaskuju «Shreki»​ filmides. Nimelt elas üks «Shreki»​ peaanimaatoreid loomapargi vahetus läheduses ning oli pargi sage külaline. Animaatori naine oli see, kes suunas ta eeslite karjamaale, kuna teadis, et ta töötab filmi jaoks eesli tegelaskuju kallal. Ta tõi siis koos meeskonnaga animaatoreid Bol Parki, et veeta paar tundi Perry seltsis.