Nimelt teatas kitarristi meeskond reedel, et Santana on raskelt kukkunud ja ühe sõrme murdnud, mistõttu ei saa ta mõnda aega kitarri mängida. Santana meeskond selgitas, et ta oli oma Kauai puhkekodus jalutamas, kui ta kukkus ja murdis oma vasaku käe väikese sõrme.