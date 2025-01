«Tähesõdade» lapsstaar elust skisofreeniaga: kõik on olnud väga toetavad

Paljud arvavad, et noor Jake Lloyd lõpetas omal ajal näitlemise seetõttu, et üle mõistuse nõudlikud «Tähesõdade» fännid olid nii häiritud 8-aastase Lloydi näitlemisest 1999. aasta «Nähtamatus ohus». Eelmise aasta märtsis tunnistas aga Lloydi ema Lisa, et poeg pidi näitlemisega lõpparve tegema skisofreenia diagnoosi tõttu, mille Jake Lloyd sai 2008. aastal. «See oleks nii või naa juhtunud,» kostis ema. «Usun, et see oli pärilik. Ka tema psühhiaater on nõus, et Jake'ist oleks niiehknaa skisofreenik saanud.»

Jake Lloyd ja Samuel L. Jackson filmi «Tähesõjad: Osa 1 - Nähtamatu oht» esilinastusel. Foto: Reuters

Samuti ütles Jake'i ema Lisa toona, et lapsena ei saanud Jake eriti teada fännide vihakisast, mida tema näitlemise suunas tehti. «Ma kaitsesin teda sõimu eest,» ütles naine. «Jake lihtsalt sõitis õues jalgrattaga ja mängis koos sõpradega. Ta ei teadnudki. Teda ei huvitanud. Kõik inimesed tegid sellest nii suurt numbrit. Ja see on mu jaoks tüütu, sest Jake oli kõigest pisike laps, kui film välja tuli, ja ta ei saanud seda kriitikat näha, sest ma ei lubanud teda internetti.»

Jake Lloyd kümneaastasena. Foto: Reuters/ScanPix

Skisofreenia pärast veetis Jake Lloyd 18 kuud California psühhiaatrikliinikus ning ütles sealt välja saades, et tunneb ennast «päris hästi». Lloyd saab enda sõnul tuge veel ühest kliinikust, kuid ta läheb sinna tunde järgi. «Ma saan nüüd jätkata ravi ja teraapia, aga ka ravimite võtmisega. Kõik on olnud väga toetavad,» kostis Lloyd, kes nüüd on 35-aastane. Lloydi viimane roll oli filmis «Madison»​, mis ilmus 2001. aastal, kaks aastat pärast hiiglaslikku «Tähesõdade» filmi.

Jake Lloyd 2010. aastal. Foto: Wikimedia Commons

Lloydil on läbi aastate olnud oma Anakin Skywalkeri rolli suhtes kahetised tunded, kuid teda on aastate jooksul palju nähtud fänniüritustel suhtlemas «Tähesõdade» fännidega ning autogramme jagamas. Näitleja rõhutas seoses oma haigusega, et ravist on tulnud ainult häid asju. Kuigi ta enda sõnul ühel hetkel põhja jõudis, oli «tema jaoks oluline osaleda ausalt ravis, võtta ausalt ravimeid ning ausalt oma diagnoosiga elada.» Lloyd rõhutas, et ta võtab nüüd hoolikalt ravimeid ja need on teda palju aidanud.