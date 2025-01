BOSS KIIDAB Bruce Springsteen ülistab noort näitlejat: ta saab minu kehastamisega suurepäraselt hakkama!

Pärast filmivõtete külastamist kiidab ​Bruce Springsteen Jeremy Allen White’i, kes kehastab Springsteeni biograafilises filmis «Deliver Me From Nowhere», mis peaks kinodesse jõudma millalgi sel aastal.

Intervjuus Sirius XM-i jaamale ütles Springsteen, et oli veidi veider minna filmivõtetele, et vaadata, kuidas keegi teine teda mängib. Kuid kuna White on suurepärane näitleja, siis ta «lihtsalt sukeldus sellesse» elamusse. Springsteen jätkas: «Tal on minu tunnetus, mille fännid kindlasti ära tunnevad. Ta on lihtsalt suurepärase töö ära teinud. Mul on olnud väga lõbus seda jälgida.»